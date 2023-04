Pioli vuole fermare Lobotka, Spalletti pronto alla contromossa (Di mercoledì 12 aprile 2023) La Gazzetta dello Sport – . L’edizione odierna del quotidiano si è soffermata sulla sfida di Champions League, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 12 aprile 2023) La Gazzetta dello Sport – . L’edizione odierna del quotidiano si è soffermata sulla sfida di Champions League, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dimfo99 : RT @Gazzetta_it: Pioli: “L’importanza di Ibra, i segreti dei francesi, e il #Milan che non si vuole fermare qui” - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Pioli: “L’importanza di Ibra, i segreti dei francesi, e il #Milan che non si vuole fermare qui” - sportli26181512 : Pioli: “L’importanza di Ibra, i segreti dei francesi, e il Milan che non si vuole fermare qui”: Pioli: “Giroud un g… - Gazzetta_it : Pioli: “L’importanza di Ibra, i segreti dei francesi, e il #Milan che non si vuole fermare qui” - Catafratto_ : @browncis1 Servirebbe a Pioli ma Simone non gliela vuole dare -