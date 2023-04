Pioli: “Risultato che ci fa ben sperare per il passaggio turno, ho un solo rimpianto” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni di Prime Video per commentare la prestazione dei suoi dopo l’andata dei quarti di finale di Champions League, vinta ‘di misura’ dai rossoneri. Stefano Pioli, l’allenatore del Milan, ha parlato della partita contro il Napoli e della sua preparazione per la sfida di ritorno ai microfoni di Prime Video. Nonostante la vittoria ‘di misura’ per 1-0, Pioli ha affermato che entrambe le squadre hanno commesso alcuni errori tecnici e che la partita è stata equilibrata e difficile per entrambe: “Anche io sto pensando alla partita di ritorno, sarà un’altra gran partita, come lo è stata questa. C’è stato qualche errore tecnico da parte di entrambe, sono partite equilibrate e difficili per entrambe” Pioli ha ammesso che il Napoli è partito meglio di loro, ma il Milan ha ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il tecnico del Milan, Stefano, è intervenuto ai microfoni di Prime Video per commentare la prestazione dei suoi dopo l’andata dei quarti di finale di Champions League, vinta ‘di misura’ dai rossoneri. Stefano, l’allenatore del Milan, ha parlato della partita contro il Napoli e della sua preparazione per la sfida di ritorno ai microfoni di Prime Video. Nonostante la vittoria ‘di misura’ per 1-0,ha affermato che entrambe le squadre hanno commesso alcuni errori tecnici e che la partita è stata equilibrata e difficile per entrambe: “Anche io sto pensando alla partita di ritorno, sarà un’altra gran partita, come lo è stata questa. C’è stato qualche errore tecnico da parte di entrambe, sono partite equilibrate e difficili per entrambe”ha ammesso che il Napoli è partito meglio di loro, ma il Milan ha ...

