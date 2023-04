Pioli: «Il possesso palla non mi interessa. Contano la posizione in campo, i tiri, le occasioni» (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’Equipe intervista l’allenatore del Milan, Stefano Pioli. Stasera i rossoneri affronteranno il Napoli nella partita di andata dei quarti di Champions League, a San Siro. Sono undici anni che il Milan non gioca i quarti. A Pioli viene chiesto che effetto gli fa. «Sono felice, ovviamente. Questo è un percorso che abbiamo iniziato tre anni fa, dopo anni in cui il club è stato lontano dai massimi livelli europei. Vedere crescere questa squadra è un vero orgoglio. Questo dà un’idea del lavoro che stiamo facendo. Una volta detto questo, la storia del Milan è quella di stare in Champions League. Quindi siamo molto felici, ma non dobbiamo fermarci». Eppure, quando Pioli è arrivato, una svolta del genere sembrava difficile. «Abbiamo proceduto passo dopo passo. E in ogni sessione di mercato abbiamo cercato di migliorare la squadra. Nel gennaio ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’Equipe intervista l’allenatore del Milan, Stefano. Stasera i rossoneri affronteranno il Napoli nella partita di andata dei quarti di Champions League, a San Siro. Sono undici anni che il Milan non gioca i quarti. Aviene chiesto che effetto gli fa. «Sono felice, ovviamente. Questo è un percorso che abbiamo iniziato tre anni fa, dopo anni in cui il club è stato lontano dai massimi livelli europei. Vedere crescere questa squadra è un vero orgoglio. Questo dà un’idea del lavoro che stiamo facendo. Una volta detto questo, la storia del Milan è quella di stare in Champions League. Quindi siamo molto felici, ma non dobbiamo fermarci». Eppure, quandoè arrivato, una svolta del genere sembrava difficile. «Abbiamo proceduto passo dopo passo. E in ogni sessione di mercato abbiamo cercato di migliorare la squadra. Nel gennaio ...

