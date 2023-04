Pioli: «Il Napoli è partito meglio di noi, ma dopo abbiamo fatto la partita» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Prime al termine della sfida contro il Napoli «Penso già alla prossima. Sarà un’altra grande partita come questa, c’è stato qualche errore tecnico di troppo da parte di tutte e due le squadre, ma è una stata una grande partita, con grande tensione, tra due squadre equilibrate e quindi sarà difficile per entrambe». Pioli ha analizzato il match: «Sono partiti meglio di noi, abbiamo palleggiato male all’inizio, loro sono stati più aggressivi che in campionato, ma dopo la partita l’abbiamo fatta. E’ la prima volta che vinciamo qui in tre anni, abbiamo fatto una buona gara, non siamo stati bravi a sfruttare la superiorità ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il tecnico del Milan, Stefano, ha parlato ai microfoni di Prime al termine della sfida contro il«Penso già alla prossima. Sarà un’altra grandecome questa, c’è stato qualche errore tecnico di troppo da parte di tutte e due le squadre, ma è una stata una grande, con grande tensione, tra due squadre equilibrate e quindi sarà difficile per entrambe».ha analizzato il match: «Sono partitidi noi,palleggiato male all’inizio, loro sono stati più aggressivi che in campionato, malal’fatta. E’ la prima volta che vinciamo qui in tre anni,una buona gara, non siamo stati bravi a sfruttare la superiorità ...

