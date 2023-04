Pioli: «I ragazzi sanno cosa abbiamo fatto per essere qui, ho detto loro di giocare con lucidità e cuore» (Di mercoledì 12 aprile 2023) A meno di un’ora da Milan-Napoli di Champions League, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video. Pioli ha detto che si aspetta una partita emozionante. “Una bella partita, tante emozioni. Cercheremo di interpretarla nel modo migliore“. La partita più importante della sua carriera, sentirà il peso? “Il peso no, non lo sentirò. Solo l’orgoglio di essere qua. Rappresentiamo un grande club che ha fatto la storia di questa competizione e cercheremo di onorarla”. Che bisogna fare per arrivare alla partita perfetta? “Le partite perfette non esistono, chi gioca a calcio sbaglia. Bisogna giocare una partita di alto livello sicuramente. Il singolo episodio può cambiare il risultato”. cosa ha detto ai giocatori? “Di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 aprile 2023) A meno di un’ora da Milan-Napoli di Champions League, l’allenatore del Milan, Stefano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video.hache si aspetta una partita emozionante. “Una bella partita, tante emozioni. Cercheremo di interpretarla nel modo migliore“. La partita più importante della sua carriera, sentirà il peso? “Il peso no, non lo sentirò. Solo l’orgoglio diqua. Rappresentiamo un grande club che hala storia di questa competizione e cercheremo di onorarla”. Che bisogna fare per arrivare alla partita perfetta? “Le partite perfette non esistono, chi gioca a calcio sbaglia. Bisognauna partita di alto livello sicuramente. Il singolo episodio può cambiare il risultato”.haai giocatori? “Di ...

