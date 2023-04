Pioli: “Daremo il massimo per onorare la storia del Milan in Europa! Vi svelo cosa ho detto ai ragazzi” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Alle 21 avrà inizio Milan-Napoli, gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. Dopo il 4 a 0 al Maradona, i partenopei saranno obbligati a cercare di non ripetere la stessa prestazione per avere meno pressione il 18 aprile, giorno del match di ritorno, e per poter dare il massimo anche in campionato, dove mancano quattro vittorie per la vittoria dello Scudetto dopo 33 anni. Champions League, gli indisponibili di Milan e Napoli Stefano Pioli contro il Napoli ritroverà quasi tutti i suoi giocatori con l’unico escluso Zlatan Ibrahimovic, infortunato ma ciononostante fuori dalla lista Champions. Luciano Spalletti, allenatore dei partenopei, invece dovrà fare a meno ancora del suo miglior giocatore, Victor Osimhen, come annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis nella giornata di ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 aprile 2023) Alle 21 avrà inizio-Napoli, gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. Dopo il 4 a 0 al Maradona, i partenopei saranno obbligati a cercare di non ripetere la stessa prestazione per avere meno pressione il 18 aprile, giorno del match di ritorno, e per poter dare ilanche in campionato, dove mancano quattro vittorie per la vittoria dello Scudopo 33 anni. Champions League, gli indisponibili die Napoli Stefanocontro il Napoli ritroverà quasi tutti i suoi giocatori con l’unico escluso Zlatan Ibrahimovic, infortunato ma ciononostante fuori dalla lista Champions. Luciano Spalletti, allenatore dei partenopei, invece dovrà fare a meno ancora del suo miglior giocatore, Victor Osimhen, come annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis nella giornata di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... unclesinger39 : RT @jackpoolista: Per chiudere la polemica rosa forte ke vince/lotta scudetto E Colpa/non colpa Pioli c’è solo una cosa da fare per il… - lu___01 : RT @jackpoolista: Per chiudere la polemica rosa forte ke vince/lotta scudetto E Colpa/non colpa Pioli c’è solo una cosa da fare per il… - jackpoolista : Per chiudere la polemica rosa forte ke vince/lotta scudetto E Colpa/non colpa Pioli c’è solo una cosa da fare p… - donivano7 : RT @__Manuel11__: Ci danno il rigore netto e la vinciamo 2/3 a 0. Qualcuno ne parlerà o daremo la colpa a #Pioli di una partita a senso uni… - FraRomeo0226 : RT @__Manuel11__: Ci danno il rigore netto e la vinciamo 2/3 a 0. Qualcuno ne parlerà o daremo la colpa a #Pioli di una partita a senso uni… -