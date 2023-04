Piogge, temporali e neve. Tarda la primavera (Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI - Perturbazione atlantica in arrivo sul Mediterraneo con una fase di maltempo che entro il weekend porterà Piogge, temporali e anche neve. Una vasta e profonda circolazione depressionaria centrata sulle Isole Britanniche invierà una saccatura depressionaria verso il Mediterraneo centro-occidentale nel corso dei prossimi giorni: tempo in peggioramento a partire dalle regioni del nord Italia nella giornata di domani con Piogge e temporali sparsi. neve sulle Alpi anche al di sotto dei mille metri e precipitazioni in movimento verso le regioni del centro ed entro sera anche al sud. Venerdì ancora protagonista l'instabilità sui settori centro-meridionali con neve lungo l'Appennino fin verso i mille metri. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano anche ... Leggi su agi (Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI - Perturbazione atlantica in arrivo sul Mediterraneo con una fase di maltempo che entro il weekend porteràe anche. Una vasta e profonda circolazione depressionaria centrata sulle Isole Britanniche invierà una saccatura depressionaria verso il Mediterraneo centro-occidentale nel corso dei prossimi giorni: tempo in peggioramento a partire dalle regioni del nord Italia nella giornata di domani consparsi.sulle Alpi anche al di sotto dei mille metri e precipitazioni in movimento verso le regioni del centro ed entro sera anche al sud. Venerdì ancora protagonista l'instabilità sui settori centro-meridionali conlungo l'Appennino fin verso i mille metri. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano anche ...

