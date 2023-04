Pietro Orlandi | “Wojtyla | Ratzinger e Papa Francesco sono a conoscenza di quello che è avvenuto” | VIDEO

(Di mercoledì 12 aprile 2023): “” Dopo essere stato ascoltato per la prima volta dalla scomparsa della sorella Emanuela dalle autorità giudiziarie del Vaticano, rappresentate dal promotore di giustizia Alessandro Diddi,, ospite della puntata di DiMartedì in onda su La7 nella serata dell’11 aprile, ha ribadito che, secondo lui, i tre Papi che sisucceduti dalla sparizione di Emanuele, ovveroe Bergoglio, “siano adiche è”., che ha commentato anche l’audio shock ...

Dopo anni di infinite richieste,ha finalmente depositato gli elementi in suo possesso in Vaticano. Alessandro Diddi, Promotore di Giustizia vaticana lo ha convocato per verbalizzare, un incontro durato più di 7 ore ...... Promotore di Giustizia della Città del Vaticano, e si è conclusa con con le parole di speranza pronunciate da, fratello di Emanuela, uscito dal Sant'Uffizio dopo oltre 8 ore di faccia ...Sul caso della scomparsa di Emanuela Orlando bisogna indagare a 360 gradi perché 'non possono esserci intoccabili'., fratello di Emanuela, nel corso della puntata dell'11 aprile di Dimartedì, su La7, commenta gli ultimi passaggi della ricerca della verità a 40 anni dai fatti. 'Sono convinto che ...

Ascoltato come persona informata sui fatti nell’ambito della nuova inchiesta sulla scomparsa della sorella Emanuela, risalente al 1983: la pista della pedofilia, «all’epoca nella Chiesa era accettata» ...Tra i nomi riferiti da Pietro Orlandi: i cardinali Re e Sandri, l'ex comandante della gendarmeria vaticana Giani, il suo vice Alessandrini e i procuratori Capaldo e Pignatone. "Il cardinal Re ...