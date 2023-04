Pietro Orlandi sentito in Vaticano: “Ho fatto i nomi, ora niente sconti” (Di mercoledì 12 aprile 2023) . Ecco le dichiarazioni del fratello di Emanuela Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, la giovane scomparsa nel nulla nel 1983 dalla città del Vaticano, è stato sentito per circa otto ore dal promotore di giustizia Alessandro Diddi. Al termine del colloquio, Pietro Orlandi si è fermato dai giornalisti e ha detto: “Dopo 40 anni, ho potuto sfogarmi e ho trovato disponibilità a fare chiarezza, a mettere un punto”. “Abbiamo parlato di tante cose. Della famosa ‘trattativa Capaldo’, del trasferimento di Emanuela a Londra, di pedofilia, degli screenshot dei messaggi di cui siamo entrati in possesso”. Pietro Orlandi e la sua famiglia sono da tempo assistito dall’avvocato, Laura Sgrò. Continua Orlandi: “È da due o tre anni che facevamo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) . Ecco le dichiarazioni del fratello di Emanuela, fratello di Emanuela, la giovane scomparsa nel nulla nel 1983 dalla città del, è statoper circa otto ore dal promotore di giustizia Alessandro Diddi. Al termine del colloquio,si è fermato dai giornalisti e ha detto: “Dopo 40 anni, ho potuto sfogarmi e ho trovato disponibilità a fare chiarezza, a mettere un punto”. “Abbiamo parlato di tante cose. Della famosa ‘trattativa Capaldo’, del trasferimento di Emanuela a Londra, di pedofilia, degli screenshot dei messaggi di cui siamo entrati in possesso”.e la sua famiglia sono da tempo assistito dall’avvocato, Laura Sgrò. Continua: “È da due o tre anni che facevamo ...

