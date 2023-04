Pietro Orlandi in Vaticano, l'incontro è durato 8 ore: ecco cosa ha detto il fratello di Emanuela (Di mercoledì 12 aprile 2023) Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, rapita a Roma il 22 giugno del 1983, è stato ricevuto ieri per la prima volta in Vaticano, dal promotore di giustizia Alessandro Diddi. È stato un lungo colloquio,... Leggi su globalist (Di mercoledì 12 aprile 2023)di, rapita a Roma il 22 giugno del 1983, è stato ricevuto ieri per la prima volta in, dal promotore di giustizia Alessandro Diddi. È stato un lungo colloquio,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #dimartedi Caso Emanuela Orlandi, l'audio shock su Papa Giovanni Paolo II. Il commento di Pietro Orlandi: 'Mi dicon… - Agenzia_Ansa : Il fratello Pietro di Emanuela Orlandi a colloquio con il promotore di giustizia vaticano. L'avvocato Laura Sgrò: '… - RaiNews : 'Ho fatto i nomi, ora niente sconti'. Il fratello di Emanuela Orlandi ascoltato 8 ore in Vaticano. Dopo 40 anni, s… - VikiSpa_8 : RT @pirata_21: Pietro #Orlandi per la prima volta ascoltato in #Vaticano ha parlato per 10 ore. 8 erano di bestemmie. #EmanuelaOrlandi - donatda : RT @Agenzia_Ansa: Pietro Orlandi in Vaticano: 'Ho fatto i nomi, c'è volontà di chiarezza'. L'avvocata Laura Sgrò: 'Depositata una memoria,… -