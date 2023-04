Pietro Orlandi e l’audio shock su Papa Giovanni Paolo II: “Mi dicono che Wojtyla la sera usciva” | VIDEO (Di mercoledì 12 aprile 2023) Pietro Orlandi e l’audio shock su Papa Giovanni Paolo II Ospite di DiMartedì, in onda su La7 nella serata dell’11 aprile, Pietro Orlandi, che per la prima volta dalla scomparsa della sorella Emanuela è stato ascoltato dalle autorità giudiziarie del Vaticano, rappresentate dal promotore di giustizia Alessandro Diddi, ha parlato tra le altre cose di un audio shock su Papa Giovanni Paolo II. l’audio fa riferimento a un’intervista, realizzata da Alessandro Ambrosini e resa pubblica dal quotidiano Il Riformista, a un uomo vicino a Renatino De Pedis, boss della Banda della Magliana e sospettato di aver avuto un ruolo nella sparizione di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 aprile 2023)suII Ospite di DiMartedì, in onda su La7 nellata dell’11 aprile,, che per la prima volta dalla scomparsa della sorella Emanuela è stato ascoltato dalle autorità giudiziarie del Vaticano, rappresentate dal promotore di giustizia Alessandro Diddi, ha parlato tra le altre cose di un audiosuII.fa riferimento a un’intervista, realizzata da Alessandro Ambrosini e resa pubblica dal quotidiano Il Riformista, a un uomo vicino a Renatino De Pedis, boss della Banda della Magliana e sospettato di aver avuto un ruolo nella sparizione di ...

