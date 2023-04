Pietrangeli: «Il Viagra? Certo che lo uso, non c’è niente di male, ma è meglio non dirlo alla partner» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nicola Pietrangeli racconta settant’anni di storie d’amore e tradimenti in un’intervista a La Repubblica. Pietrangeli dice che «l’abito del playboy me lo hanno cucito addosso gli altri» e ammette di aver amato solo quattro donne: «Susanna, Lorenza, Licia e Paola. E tutte e quattro mi hanno lasciato…». Licia è Licia Colò. Si dice che quando la conduttrice tv lo lasciò, Pietrangeli la prese malissimo. Lui ammette: «È vero. Pensavo sarebbe stata la storia definitiva. Per lei mi ero trasferito a vivere a Casal Palocco: e per uno come me abituato a Roma nord, è stata una grande prova d’amore». Con la Colò niente vita mondana. «Licia mi diceva scherzando: “Certo che ti faccio risparmiare un sacco di soldi. Non mi piacciono i gioielli e detesto pure le pellicce”». Pietrangeli racconta perché ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nicolaracconta settant’anni di storie d’amore e tradimenti in un’intervista a La Repubblica.dice che «l’abito del playboy me lo hanno cucito addosso gli altri» e ammette di aver amato solo quattro donne: «Susanna, Lorenza, Licia e Paola. E tutte e quattro mi hanno lasciato…». Licia è Licia Colò. Si dice che quando la conduttrice tv lo lasciò,la prese malissimo. Lui ammette: «È vero. Pensavo sarebbe stata la storia definitiva. Per lei mi ero trasferito a vivere a Casal Palocco: e per uno come me abituato a Roma nord, è stata una grande prova d’amore». Con la Colòvita mondana. «Licia mi diceva scherzando: “che ti faccio risparmiare un sacco di soldi. Non mi piacciono i gioielli e detesto pure le pellicce”».racconta perché ...

