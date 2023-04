Pier Silvio ha depennato Gianmarco Onestini dal cast de L’Isola dei Famosi? Parla lui (Di mercoledì 12 aprile 2023) Pier Silvio Berlusconi ha depennato il nome di Gianmarco Onestini dopo aver letto la lista dei naufraghi contattati dalla produzione de L’Isola dei Famosi? Secondo quanto trapelato da Dagospia sì e non sarebbe stato neanche l’unico. Secondo quanto scritto da Giuseppe Candela il cast de L’Isola dei Famosi sarebbe stato rivoluzionato proprio dal figlio di Silvio Berlusconi che avrebbe avuto timore di “rischio trash”. A tal proposito avrebbe fatto fuori oltre Onestini anche l’avvocato Luca Di Carlo, l’influencer Gian Maria Sainato e le sorelle Enardu. “Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di Pier Silvio Berlusconi, abbiano ... Leggi su biccy (Di mercoledì 12 aprile 2023)Berlusconi hail nome didopo aver letto la lista dei naufraghi contattati dalla produzione dedei? Secondo quanto trapelato da Dagospia sì e non sarebbe stato neanche l’unico. Secondo quanto scritto da Giuseppe Candela ildedeisarebbe stato rivoluzionato proprio dal figlio diBerlusconi che avrebbe avuto timore di “rischio trash”. A tal proposito avrebbe fatto fuori oltreanche l’avvocato Luca Di Carlo, l’influencer Gian Maria Sainato e le sorelle Enardu. “Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona diBerlusconi, abbiano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Tra i nomi dei concorrenti dell'#Isola dei Famosi saltati all'ultimo ci sarebbero anche quelli di Gianmarco Onestin… - marzo7paolo : RT @diMartedi: Pier Luigi Bersani parla di Silvio Berlusconi: 'Ha la capacità di trasmettere generosità'. E poi racconta un aneddoto #dima… - SaCe86 : #Mediaset, attacco a Signorini: 'Pier Silvio Berlusconi fa bene a fare pulizia' - CriBer19286 : @andoniopre Chissà se lo farà prima Pier Silvio… e Raoul? Sarà d’accordo? La Toffanin che fine farà? E la Rocío inv… - BeaSpago : @Anto_Fiordelisi Peccato che Sonia non ha potere su Pier Silvio...per te. Per noi , per fortuna -