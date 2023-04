Pics ‘La Città dei Romani’, traffico e sosta inibiti in alcuni tratti stradali (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito dei lavori, finanziati con il programma Pics, ‘I Percorsi della storia-La Città dei Romani’, si rende noto che sono state inibite alla sosta e al traffico degli autoveicoli i seguenti tratti di strada, interessati da lavori di ripavimentazione: ? Piazza Manfredi di Svevia ? Via Carlo Torre nel tratto compreso tra Vico I Triggio a Piazza Manfredi di Svevia ? Via San Filippo nel tratto compreso tra Vico S. Gennaro e Piazza Manfredi di Svevia. La riapertura dei tratti stradali avverrà in modo graduale, man mano che nei tratti stradali interessati si concluderà la ripavimentazione. Ai residenti è concessa la possibilità di permessi provvisori per il parcheggio in piazza Cardinal ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito dei lavori, finanziati con il programma, ‘I Percorsi della storia-Ladei, si rende noto che sono state inibite allae aldegli autoveicoli i seguentidi strada, interessati da lavori di ripavimentazione: ? Piazza Manfredi di Svevia ? Via Carlo Torre nel tratto compreso tra Vico I Triggio a Piazza Manfredi di Svevia ? Via San Filippo nel tratto compreso tra Vico S. Gennaro e Piazza Manfredi di Svevia. La riapertura deiavverrà in modo graduale, man mano che neiinteressati si concluderà la ripavimentazione. Ai residenti è concessa la possibilità di permessi provvisori per il parcheggio in piazza Cardinal ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Pics 'La Città dei Romani', traffico e sosta inibiti in alcuni tratti stradali #Benevento - NTR24 : Pics ‘La Città dei Romani’, traffico e sosta inibiti in alcuni tratti stradali - carolanagfs : RT @UYBAvolley: #UYBAmilano Best Pics! Guarda tutta la gallery qui: - Naixke : Si, ho cambiato la pics solo per @bellasospe89787 perché nella foto della sua bolla io sono il meno attraente dei s… - ASRomaNostalgia : Romanisti, abbiamo deciso di aprire la pagina 'AS Roma pics that go hard,' perché finora su Twitter ancora non c'er… -