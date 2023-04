Picchia la compagna in strada, passanti chiamano la Polizia (Di mercoledì 12 aprile 2023) . 33enne arrestato per maltrattamenti in famiglia Picchia la compagna in strada, 33enne finisce in manette. Lunedì pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso la Rotonda Diaz per una segnalazione di una lite in strada. Una persona, all’arrivo dei poliziotti, li ha avvicinati e raccontato che, poco prima, un uomo aveva aggredito fisicamente la compagna e poi si era allontanato; gli operatori hanno raggiunto la donna che si era rifugiata in un esercizio commerciale e la stessa ha confermato l’aggressione, come era già avvenuto in precedenti occasioni. Poco dopo, gli agenti hanno rintracciato l’uomo a bordo della sua auto e lo hanno ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) . 33enne arrestato per maltrattamenti in famiglialain, 33enne finisce in manette. Lunedì pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso la Rotonda Diaz per una segnalazione di una lite in. Una persona, all’arrivo dei poliziotti, li ha avvicinati e raccontato che, poco prima, un uomo aveva aggredito fisicamente lae poi si era allontanato; gli operatori hanno raggiunto la donna che si era rifugiata in un esercizio commerciale e la stessa ha confermato l’aggressione, come era già avvenuto in precedenti occasioni. Poco dopo, gli agenti hanno rintracciato l’uomo a bordo della sua auto e lo hanno ...

