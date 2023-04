Picchia il commesso per rubare 160 euro di cioccolata | doveva rivenderla e comprarsi la droga

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ha cercato di far man bassa didella Milka e quando è stato scoperto ha cercato di divincolarsi di eludere il controllo, di scappare, anche colpendo l’addetto alle vendite, ma inutilmente. Il 28enne originario del Bangladesh è finito in manette con l’accusa di rapina. Si era impossessato di ben 160di cioccolato e, pare, fosse pronto a rivenderlo a suoi connazionali perla. Il tentato furto dial Carrefour È successo in un supermercato del Carrefour, in viale XXI Aprile, il giorno di Pasquetta. L’uomo è entrato con in spalla uno zainetto e, pensando di non essere visto, ha iniziato a riempirlo di tavolette di. ‘Sfortuna’ ha voluto che qualcuno lo visto eccome, une una volta in cassa, pronto a pagare alcuni ...