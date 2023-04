Piazza Duomo, ‘ApB’: “Era un’altra boutade elettorale” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Di seguito la nota stampa a firma dei consiglieri comunali di ‘Alternativa per Benevento’ “Un altro risultato che era atteso da anni”, “la sintesi dell’impegno che l’Amministrazione Mastella profonde quotidianamente per risollevare le sorti della nostra città”: così il 3 agosto del 2021, a poche settimane dal voto per le amministrative, veniva annunciato urbi et orbi il finanziamento – di quasi 800mila euro – per progettare l’apertura della struttura di Piazza Duomo. Progetto che avrebbe dovuto comprendere bar, ristoranti, teatro, cinema, negozi: tutto, a farla breve. In realtà di anni ne sono trascorsi altri due e nessuna novità ha dato seguito a quell’annuncio. Il silenzio assoluto. Fino a questa mattina, fino a quando – relazionando in commissione Lavori Pubblici – il dirigente di settore ha comunicato ai ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Di seguito la nota stampa a firma dei consiglieri comunali di ‘Alternativa per Benevento’ “Un altro risultato che era atteso da anni”, “la sintesi dell’impegno che l’Amministrazione Mastella profonde quotidianamente per risollevare le sorti della nostra città”: così il 3 agosto del 2021, a poche settimane dal voto per le amministrative, veniva annunciato urbi et orbi il finanziamento – di quasi 800mila euro – per progettare l’apertura della struttura di. Progetto che avrebbe dovuto comprendere bar, ristoranti, teatro, cinema, negozi: tutto, a farla breve. In realtà di anni ne sono trascorsi altri due e nessuna novità ha dato seguito a quell’annuncio. Il silenzio assoluto. Fino a questa mattina, fino a quando – relazionando in commissione Lavori Pubblici – il dirigente di settore ha comunicato ai ...

