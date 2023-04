Piazza Bologna – Scontro moto-auto | due feriti

(Di mercoledì 12 aprile 2023) , non gravi – Incidente stradale nei pressi di, ieri sera. L’incidente è avvenuto nell’incrocio tra via Pisa e via Salento, evidentemente uno dei due protagonisti non ha rispettato la precedenza. Unae un’si sono scontrate in serata e, come spesso accade, la peggio l’ha avuta ilciclista, ricoverato al policlinico Umberto I in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. L’mobilista è stato ricoverato in codice giallo al San Giovanni.

Due feriti, fortunatamente non gravi. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto a pochi passi da piazza Bologna, all'altezza dell'incrocio tra via Pisa e via Salento. A scontrarsi una moto Honda ...Il tour di "Arte e architettura nelle case popolari", progetto delineato da Acer Bologna per portare i bolognesi e i turisti ... si svolgerà nel pomeriggio di domani, con partenza da piazza Maggiore a ...