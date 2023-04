Petrolio: prezzo ai massimi da gennaio, sopra gli 81 dollari (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il prezzo del Petrolio sale ai massimi dallo scorso gennaio, sopra la soglia degli 81 dollari, grazie anche al calo delle scorte negli Usa. Il Wti del Texas passa di mano a 81,6 dollari al barile (+0,... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ildelsale aidallo scorsola soglia degli 81, grazie anche al calo delle scorte negli Usa. Il Wti del Texas passa di mano a 81,6al barile (+0,...

Borsa, Tokyo apre in rialzo. Petrolio ai massimi da gennaio Sui mercati asiatici la giornata si apre "mista", aspettando i dati sull'inflazione Usa Il prezzo del petrolio sale ai massimi dallo scorso gennaio, sopra la soglia degli 81 dollari, grazie anche al calo delle scorte negli Usa. Il Wti del Texas passa di mano a 81,6 dollari al barile (+0,16%)... Cosa sta succedendo al prezzo dell'oro L'annuncio ha immediatamente generato un'impennata del prezzo del petrolio, riaccendendo l' allarme contro nuove fiammate di inflazione . Di qui la corsa ai ripari per custodire i propri risparmi ... Rublo ai minimi sul dollaro da un anno. Ecco perché Il governo russo sta perdendo la presa sulla sua moneta, dimostratasi finora estremamente resistente. Pesano le sanzioni e il calo delle materie prime.