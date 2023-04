Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Petracca: 'L'agricoltura riparte dalla programmazione' #Avellino - mattinodinapoli : L'avellinese Petracca la spunta per la Commissione Agricoltura - MercoglianoNews : Maurizio Petracca eletto presidente della Commissione Agricoltura regionale - - inforcampania : REGIONE - COMMISSIONE AGRICOLTURA CAMPANIA, PETRACCA RIELETTO PRESIDENTE - RosarioLavorgna : Avellino – “E’ un grande onore, ma anche una grande responsabilità, quella di tornare a ricoprire il ruolo di presi… -

...volano di sviluppo specialmente per le aree interne" - è quanto ha dichiarato Maurizio, consigliere regionale del Partito Democratico, neo presidente della Commissione Regionale, ...E' quanto ha dichiarato Maurizio, insediatosi alla presidenza della Commissione Regionale, Caccia, Pesca e Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo. Il consigliere regionale ...In questo intendo avviare da subito una collaborazione quanto più costruttiva possibile con l'Assessorato Regionale all'". " Attenzione puntata " così conclude" sulla prossima ...

Petracca: "L'agricoltura riparte dalla programmazione" Ottopagine

che può essere volano di sviluppo specialmente per le aree interne” – è quanto ha dichiarato Maurizio Petracca, consigliere regionale del Partito Democratico, neo presidente della Commissione ...E’ quanto ha dichiarato Maurizio Petracca, insediatosi alla presidenza della Commissione Regionale Agricoltura, Caccia, Pesca e Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo. Il consigliere regionale ...