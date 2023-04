Peter Pan & Wendy: il trailer finale del live action Disney (Di mercoledì 12 aprile 2023) Peter Pan, Wendy, Capitan Uncino e Trilli si mostrano nel trailer finale del live action di Peter Pan & Wendy, atteso per il 28 aprile su Disney+ Manca sempre meno all’uscita di Peter Pan e Wendy – remake in live action del Classico d’animazione diretto da David Lowery – e Disney ha voluto fornire qualche nuovo dettaglio ai propri fan con il trailer finale. In questa clip vediamo per la prima volta Peter Pan ed Uncino sfidarsi a duello, nell’epica avventura sull’Isola che non c’è che approderà in streaming, su Disney+, a partire dal 28 ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 12 aprile 2023)Pan,, Capitan Uncino e Trilli si mostrano neldeldiPan, atteso per il 28 aprile su+ Manca sempre meno all’uscita diPan e– remake indel Classico d’animazione diretto da David Lowery – eha voluto fornire qualche nuovo dettaglio ai propri fan con il. In questa clip vediamo per la prima voltaPan ed Uncino sfidarsi a duello, nell’epica avventura sull’Isola che non c’è che approderà in streaming, su+, a partire dal 28 ...

