Pesi | Europei Yerevan 2023 | gli azzurri partono per l’Armenia | Pizzolato torna dopo lo stop

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Nella giornata di domani, giovedì 13 aprile, la squadra italiana distica olimpica partirà per, Armenia, in vista degliche si disputeranno tra il 15 ed il 23 aprile: si tratta della seconda tappa di qualificazione olimpica verso Parigi 2024. Il Team Italia sarà formato da: Giulia Imperio, 2001 (CS Esercito), attuale detentrice del titolo europeo della cat. 49 e 11 del ranking di qualifica olimpica; Lucrezia Magistris, 1999, (Società Ginnastica Pavese ASD), argento europeo 2022 della cat. 59 kg; Giulia Miserendino, 2002 (GS Fiamme Oro), campionessa europea juniores in carica della cat. 71 kg e 7 del ranking di qualifica olimpica; Sergio Massidda, 2001, oro continentale Junior 2022 della cat. 61 kg (CS Esercito), 3 nel ranking di qualifica olimpica; Mirko Zanni, 1997 (CS Esercito), bronzo di ...

PESI - Azzurri in partenza per i Campionati Europei Agenparl

