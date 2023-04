Pesci Piccoli arriverà su Prime Video: protagonisti i The Jackal (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il catalogo di Amazon Prime Video è sempre più in espansione. L’obiettivo è quello di produrre contenuti nuovi per soddisfare le esigenze di un pubblico tanto variegato. Nelle ultime ore, è stato annunciato l’arrivo della prima serie tv comedy prodotta dall’azienda The Jackal. Essa avrà il titolo di Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco Budget. Si tratta di un progetto innovativo che, sicuramente, sarà in grado di portare una ventata d’aria fresca tra i titoli già presenti. Abbonati a Prime Video per non perdere l’arrivo di Pesci Piccoli, la nuova serie comedy della piattaforma. Pesci Piccoli, i The Jackal protagonisti di una nuova serie ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il catalogo di Amazonè sempre più in espansione. L’obiettivo è quello di produrre contenuti nuovi per soddisfare le esigenze di un pubblico tanto variegato. Nelle ultime ore, è stato annunciato l’arrivo della prima serie tv comedy prodotta dall’azienda The. Essa avrà il titolo di– Un’agenzia. Molte idee. Poco Budget. Si tratta di un progetto innovativo che, sicuramente, sarà in grado di portare una ventata d’aria fresca tra i titoli già presenti. Abbonati aper non perdere l’arrivo di, la nuova serie comedy della piattaforma., i Thedi una nuova serie ...

