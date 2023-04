(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNelle precedenti settimane abbiamo documentato lo stato di enorme degrado che versava nelledella città di Avellino (leggi qui). Tra zone dimenticate, completamente in preda all’eccessiva crescita della vegetazione, alle discariche abusive, ove incivili scaricavano qualsiasi tipologia di rifiuto, è uscito fuori un quadro allarmante, considerando che tali luoghi sono centri abitati da famiglie e bambini. Grazie anche al nostro impegno nel denunciare tali disservizi, proprio nella giornata di oggi, l’amministrazione comunale ha fatto partire un grande intervento didi una vasta area verde che si estende da Rione Mazzini, passando dalle spalle della scuola media San Tommaso d’Aquino, fino ad arrivare a piazza Muscetta. Nelle migliaia di metri quadrati di terreno comunale, i quali versavano da anni in ...

Periferie. Dopo le segnalazioni il Comune da inizio ai lavori di bonifica anteprima24.it

