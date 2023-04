Perché Nikita Pelizon non andrà come ospite a Verissimo? Cosa ha detto la vincitrice del GF VIP (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nikita Pelizon non ha potuto commentare la propria vittoria al Grande Fratello Vip nella trasmissione di punta di Canale 5, ovvero Verissimo. Una scelta editoriale non solo legata alla chiusura del programma verso ospitate dei concorrenti gieffini (come peraltro espresso anche da Silvia Toffanin), ma anche una linea imposta dall’editore Pier Silvio Berlusconi. Berlusconi Jr, infatti, non vorrebbe concorrenti del GF VIP (famosi per volgarità e trash) all’interno del salotto di Verissimo, che si contraddistingue come un programma educato e a modo. Niente Verissimo per Nikita Pelizon La scelta editoriale di Mediaset è destinata a far discutere, considerato come anche il format del GF VIP è all’interno della programmazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 aprile 2023)non ha potuto commentare la propria vittoria al Grande Fratello Vip nella trasmissione di punta di Canale 5, ovvero. Una scelta editoriale non solo legata alla chiusura del programma verso ospitate dei concorrenti gieffini (peraltro espresso anche da Silvia Toffanin), ma anche una linea imposta dall’editore Pier Silvio Berlusconi. Berlusconi Jr, infatti, non vorrebbe concorrenti del GF VIP (famosi per volgarità e trash) all’interno del salotto di, che si contraddistingueun programma educato e a modo. NienteperLa scelta editoriale di Mediaset è destinata a far discutere, consideratoanche il format del GF VIP è all’interno della programmazione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rapisardandrea1 : Verissimo non concede spazio ai concorrenti del Grande Fratello Vip: la reazione di Nikita Pelizon - CorriereCitta : Perché Nikita Pelizon non andrà come ospite a Verissimo? Cosa ha detto la vincitrice del GF VIP - sonoingenua_ : P: ‘Infatti aspetto questa persona al varco perché chiaramente è super impegnata’ (riferito a Nikita) C: ‘Io non c… - darkwsideofthem : @IsaeChia Brava Nikita eri antipatica perché non riuscivano ad affossarti! tu in quella marmaglia sei stata una ro… - LibreAirJanet67 : RT @Helisa_9: @domenicomarock Ma solo io farei nomi e cognomi? perché che ha avuto questo atteggiamento Sono praticamente in tre / quattr… -