Perché Italia Nostra è a favore della proposta Sangiuliano contro gli ecoattivisti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Italia Nostra considera positivamente il disegno di legge appena approvato dal governo Meloni, su proposta del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che inasprisce le pene amministrative e penali per chi imbratta o compie atti vandalici contro il patrimonio culturale Italiano. Inasprire le pene contro i vandali che si sono resi colpevoli di atti di gratuita distruzione dei beni culturali potrà, si spera, avere un'azione deterrente verso i giovani di Ultima Generazione anche se la migliore prevenzione è sicuramente smontare l'ideologia che alimenta queste azioni, sia sul piano culturale che politico. Le forme di lotta adottate dai fanatici della questione climatica sono alimentate da una narrazione "tossica" e forviante di cosa ...

