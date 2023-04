Per Lukaku il gol in Benfica-Inter è doppiamente pesante (Di mercoledì 12 aprile 2023) Romelu Lukaku segna il gol che arrotonda il punteggio di Benfica-Inter (0-2) nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Per il belga si tratta di una rete dalla doppia valenza. PARTITA CHIUSA – Romelu Lukaku era tra i grandi attesi di Benfica-Inter. Il belga doveva farsi perdonare alcuni errori di troppo nell’ultima gara di campionato, a Salerno. E invece Simone Inzaghi sceglie di non sfruttare la voglia di rivalsa del belga, facendolo partire dalla panchina. E buttandolo dentro dopo un’ora di gioco. Nessun problema per Big Rom, che si accontenta di trasformare il rigore che vale lo 0-2. E che garantisce un rientro più tranquillo a tutta l’Inter. Ma è anche un gol dall’importante valore statistico. INGRESSO D’ONORE – Con il rigore segnato al ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023) Romelusegna il gol che arrotonda il punteggio di(0-2) nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Per il belga si tratta di una rete dalla doppia valenza. PARTITA CHIUSA – Romeluera tra i grandi attesi di. Il belga doveva farsi perdonare alcuni errori di troppo nell’ultima gara di campionato, a Salerno. E invece Simone Inzaghi sceglie di non sfruttare la voglia di rivalsa del belga, facendolo partire dalla panchina. E buttandolo dentro dopo un’ora di gioco. Nessun problema per Big Rom, che si accontenta di trasformare il rigore che vale lo 0-2. E che garantisce un rientro più tranquillo a tutta l’. Ma è anche un gol dall’importante valore statistico. INGRESSO D’ONORE – Con il rigore segnato al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Lukaku: 'Il rigore è tutto testa. Preparazione e concentrazione, non devi ascoltare nessuno in quel momento, neanc… - marifcinter : #Lukaku: 'Risultato molto importante per noi, sappiamo come il Benfica gioca bene ad alta intensità. Penso che Broz… - marifcinter : #Inzaghi: 'Lukaku esulta così, giusto lasciare che esulti così. Lautaro e Dzeko hanno fatto un grandissimo lavoro,… - infoitsport : Per Lukaku il gol in Benfica-Inter è doppiamente pesante - cuginovaipiano : @pap1pap È Gosens prima che ha tutto il tempo e la visuale per il cambio campo su Lukaku, ed era anche entrato da p… -