Per i mondiali di Cortina 1300 posti letto usa e getta (Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI - Per le Olimpiadi invernali del 2026 verranno costruiti 1300 posti letto in strutture che poi verranno smantellate alla fine dei Giochi. Lo rende noto il sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, al termine della cabina di regia sulle Olimpiadi a palazzo Chigi, presieduta dal vicepremier Matteo Salvini. "Il costo sarà di 36 milioni - spiega il sindaco - le risorse sono da reperire con il ministro dell'Economia Giorgetti. I posti letto saranno costruiti a Fiames e serviranno per gli atleti e per le forze dell'ordine". Leggi su agi (Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI - Per le Olimpiadi invernali del 2026 verranno costruitiin strutture che poi verranno smantellate alla fine dei Giochi. Lo rende noto il sindaco di, Gianluca Lorenzi, al termine della cabina di regia sulle Olimpiadi a palazzo Chigi, presieduta dal vicepremier Matteo Salvini. "Il costo sarà di 36 milioni - spiega il sindaco - le risorse sono da reperire con il ministro dell'Economia Giorgetti. Isaranno costruiti a Fiames e serviranno per gli atleti e per le forze dell'ordine".

