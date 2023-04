Per Berlusconi altra notte tranquilla al San Raffaele (Di mercoledì 12 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – E’ passata tranquillamente la settima notte del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nella terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele, dove è ricoverato da mercoledì scorso per un un’infezione polmonare che ha portato all’aggravarsi della leucemia mielomonocitica cronica da cui è affetto. Lo riferiscono fonti ospedaliere. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – E’ passatamente la settimadel presidente di Forza Italia, Silvio, nella terapia intensiva dell’ospedale San, dove è ricoverato da mercoledì scorso per un un’infezione polmonare che ha portato all’aggravarsi della leucemia mielomonocitica cronica da cui è affetto. Lo riferiscono fonti ospedaliere. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Come avrebbe fatto a non vaccinarsi, poveretto, con a fianco la Ronzulli h24… BERLUSCONI IN RIANIMAZIONE PER PATOL… - VittorioSgarbi : Berlusconi è stato per anni oggetto di odio e di vendetta da parte di certa stampa e di intellettuali raffinati che… - trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - Labellasospesa : RT @Felyorfelix: #Berlusconi L’unica persona che NON VIENE intubata in TERAPIA INTENSIVA con una #polmonite si chiama Silvio Berlusconi ed… - castorino1976 : @HoaraBorselli Con i soldi dei cittadini ci abbiamo pagato per anni cene eleganti di Berlusconi con ragazzine prost… -