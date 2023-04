Per 4 anni è stata la madre di una bambina senza saperlo: il caso dell’anagrafe di Pavia dopo il furto di documenti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Legalmente è diventata madre di una bambina nel 2011, ma l’ha scoperto solo nel 2015 all’ufficio dell’anagrafe. È la storia di una signora di Pavia, che la Provincia Pavese identifica come S.P., la quale otto anni fa si era recata in Comune per sbrigare tutt’altre pratiche. Lì la donna aveva scoperto che oltre ai suoi figli, regolarmente registrati con il cognome del marito, ne aveva anche un’altra: A.P.A.E., con cognome sudamericano. Ora una sentenza del tribunale di Milano ha annullato l’atto di nascita della ragazza, ora tredicenne, che era registrata a suo nome grazie ai documenti che le erano stati rubati poco prima della nascita della bambina, il 17 gennaio 2011. Appena saputo del problema, la donna aveva avviato l’iter per il disconoscimento, ma ci sono voluti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 aprile 2023) Legalmente è diventatadi unanel 2011, ma l’ha scoperto solo nel 2015 all’ufficio. È la storia di una signora di, che la Provincia Pavese identifica come S.P., la quale ottofa si era recata in Comune per sbrigare tutt’altre pratiche. Lì la donna aveva scoperto che oltre ai suoi figli, regolarmente registrati con il cognome del marito, ne aveva anche un’altra: A.P.A.E., con cognome sudamericano. Ora una sentenza del tribunale di Milano ha annullato l’atto di nascita della ragazza, ora tredicenne, che era registrata a suo nome grazie aiche le erano stati rubati poco prima della nascita della, il 17 gennaio 2011. Appena saputo del problema, la donna aveva avviato l’iter per il disconoscimento, ma ci sono voluti ...

