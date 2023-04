Per 4 anni è madre di una bambina a sua insaputa: la scoperta di una donna all’Anagrafe di Pavia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Per quattro anni è stata ritenuta mamma a sua insaputa di una bambina nata nel 2011, a causa di un uso truffaldino dei suoi documenti d’identità. La storia viene riportata oggi dalla Provincia Pavese. La donna ha scoperto la truffa nel 2015, recandosi a fare degli atti all’Anagrafe di Pavia, e trovando di avere, oltre ai suoi figli, con il cognome del marito, anche una figlia con cognome sudamericano. Questo perché i genitori naturali avevano usato un suo documento rubato al momento della registrazione della nuova nata in ospedale, a Milano. La donna ha quindi immediatamente avviato l’iter per il disconoscimento e ora il Tribunale di Milano, con sentenza 2877/2023, ha annullato l’atto di nascita. Nello specifico, il giudice ha dichiarato “nullo, invalido e/o inefficace ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Per quattroè stata ritenuta mamma a suadi unanata nel 2011, a causa di un uso truffaldino dei suoi documenti d’identità. La storia viene riportata oggi dalla Provincia Pavese. Laha scoperto la truffa nel 2015, recandosi a fare degli attidi, e trovando di avere, oltre ai suoi figli, con il cognome del marito, anche una figlia con cognome sudamericano. Questo perché i genitori naturali avevano usato un suo documento rubato al momento della registrazione della nuova nata in ospedale, a Milano. Laha quindi immediatamente avviato l’iter per il disconoscimento e ora il Tribunale di Milano, con sentenza 2877/2023, ha annullato l’atto di nascita. Nello specifico, il giudice ha dichiarato “nullo, invalido e/o inefficace ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : A 40 anni Franz Kafka, che non si è mai sposato e non aveva figli, passeggiava per il parco di Berlino quando incon… - marattin : Viviamo tempi in cui i progressi della scienza (pensiamo anche all’intelligenza artificiale) sconvolgeranno le nost… - fratotolo2 : Nel 2017, alla destra, il primo ballerino trans a superare l’esame per entrare alla prestigiosa Royal Academy of Da… - LucianoLuca7 : @MassimoTorre51 @ellyesse BOLOGNA.. Terra di 'fiancheggiatori' delle BR.(omicidio D'Antona) E 'Mediatore Culturale'… - fainformazione : Parchi Permanenti: incontro con Daniela Santanchè per definire il piano strategico del settore nei prossimi anni P… -