Pep Guardiola si crogiola nel "risultato incredibile" ma il cauto Man City potrebbe "soffrire" a Monaco (Di mercoledì 12 aprile 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha ammesso che la vittoria per 3-0 della sua squadra sul Bayern Monaco è stata un "risultato incredibile", ma teme che il ritorno dei quarti di finale possa vederli "soffrire". La città ha colpito la forma ipnotizzante negli ultimi tempi. L'ultima partita di Champions League – il ritorno degli ottavi di finale – li ha visti battere l'RB Leipzig 7-0. Da allora, il City non è riuscito a segnare più di tre gol solo una volta, stasera. Tuttavia, questo non vuol dire che la vittoria sul Bayern non sia stata imponente. Il City è stato dominante come lo è stato per tutta la stagione, come dimostra il fatto che i suoi avversari hanno subito più gol stasera di quanti ...

