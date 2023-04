Pep Guardiola pensa che il Manchester City potrebbe soffrire a Monaco (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sito inglese: Pep Guardiola è dell’opinione che il Manchester City potrebbe soffrire nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco nonostante la vittoria per 3-0 di questa sera. Il City ha fatto a pezzi il Bayern questa sera con i gol di Rodri, Bernardo Silva ed Erling Haaland che hanno regalato alla squadra inglese quello che sembra essere un vantaggio inattaccabile in vista del ritorno di mercoledì prossimo. Tuttavia, parlando con BBC Sport, Guardiola – tra gli elogi per la sua squadra – afferma di non sottovalutare i suoi ex datori di lavoro e crede che cambierà le cose prima della gara di ritorno in modo che il Bayern non causi problemi alla sua squadra del City. “È stata davvero una bella partita ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sito inglese: Pepè dell’opinione che ilnel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayernnonostante la vittoria per 3-0 di questa sera. Ilha fatto a pezzi il Bayern questa sera con i gol di Rodri, Bernardo Silva ed Erling Haaland che hanno regalato alla squadra inglese quello che sembra essere un vantaggio inattaccabile in vista del ritorno di mercoledì prossimo. Tuttavia, parlando con BBC Sport,– tra gli elogi per la sua squadra – afferma di non sottovalutare i suoi ex datori di lavoro e crede che cambierà le cose prima della gara di ritorno in modo che il Bayern non causi problemi alla sua squadra del. “È stata davvero una bella partita ...

