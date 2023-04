Pensioni, De Masi: “Disuguaglianze intollerabili. Ma per il governo è la normalità” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sulle Pensioni è tutto fermo. Dal superamento della Fornero al ripristino della versione originaria di Opzione donna. Domenico De Masi, sociologo del Lavoro, che ne pensa? “Non capisco di cosa ci meravigliamo. Noi di sinistra non possiamo stupirci che questo governo di destra stia facendo cose di destra. Noi di sinistra dobbiamo renderci conto di questo e organizzarci per sostituirlo alle prossime elezioni, semmai ci riusciremo. Ma fin quando c’è questo governo di destra farà cose di destra o eviterà di fare cose di sinistra. Nessuna meraviglia”. Eppure le Pensioni, col superamento della Fornero, erano un cavallo di battaglia della Lega. “Vuol dire che Giorgia Meloni sta prendendo man mano il pieno potere. Ha accontentato un po’ Matteo Salvini su alcune cose di contorno ma sulle cose di fondo non ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sulleè tutto fermo. Dal superamento della Fornero al ripristino della versione originaria di Opzione donna. Domenico De, sociologo del Lavoro, che ne pensa? “Non capisco di cosa ci meravigliamo. Noi di sinistra non possiamo stupirci che questodi destra stia facendo cose di destra. Noi di sinistra dobbiamo renderci conto di questo e organizzarci per sostituirlo alle prossime elezioni, semmai ci riusciremo. Ma fin quando c’è questodi destra farà cose di destra o eviterà di fare cose di sinistra. Nessuna meraviglia”. Eppure le, col superamento della Fornero, erano un cavallo di battaglia della Lega. “Vuol dire che Giorgia Meloni sta prendendo man mano il pieno potere. Ha accontentato un po’ Matteo Salvini su alcune cose di contorno ma sulle cose di fondo non ...

