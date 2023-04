Pensioni anticipate 2024: mancano i soldi per quota 41, resta solo la proroga di quota 103? (Di mercoledì 12 aprile 2023) La prospettiva che il 2024 segni l’attuazione di “quota 41” o di una più ampia riforma previdenziale con flessibilità in uscita e pensione di garanzia per i giovani appare alquanto improbabile al momento, considerando i limitati margini finanziari delineati dal Def. L’unico intervento in agenda che sembra possibile è la proroga di quota 103 per un altro anno. Ultime novità Pensioni anticipate 2023-2024: quota 41 costa troppo Secondo quanto riportato da Quotidiano.net, si sta prendendo in considerazione l’idea di prorogare di dodici mesi l’attuale “quota 103” (composta da 41 anni di contributi e 62 anni di età) a ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 12 aprile 2023) La prospettiva che ilsegni l’attuazione di “41” o di una più ampia riforma previdenziale con flessibilità in uscita e pensione di garanzia per i giovani appare alquanto improbabile al momento, considerando i limitati margini finanziari delineati dal Def. L’unico intervento in agenda che sembra possibile è ladiper un altro anno. Ultime novità2023-41 costa troppo Secondo quanto riportato da Quotidiano.net, si sta prendendo in considerazione l’idea dire di dodici mesi l’attuale “” (composta da 41 anni di contributi e 62 anni di età) a ...

