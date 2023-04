Pechino Express 2023: Sorprese, Sfide e Avventure nella sesta puntata! (Di mercoledì 12 aprile 2023) Pechino Express 2023 rappresenta la decima edizione dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca. Per il secondo anno consecutivo, il programma è in onda su Sky Uno, dopo aver lasciato la Rai nell’estate 2020. La formula di successo che ha caratterizzato Pechino Express fin dai suoi esordi non è cambiata: coppie di personaggi più o meno famosi si sfidano in un viaggio a tappe all’estero, avendo a disposizione soltanto un euro al giorno (nella valuta locale) per mangiare, spostarsi e dormire. La sesta tappa di Pechino Express 2023 andrà in onda giovedì 13 aprile alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La puntata sarà disponibile on demand e visibile anche su Sky Go. Le coppie ancora ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 12 aprile 2023)rappresenta la decima edizione dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca. Per il secondo anno consecutivo, il programma è in onda su Sky Uno, dopo aver lasciato la Rai nell’estate 2020. La formula di successo che ha caratterizzatofin dai suoi esordi non è cambiata: coppie di personaggi più o meno famosi si sfidano in un viaggio a tappe all’estero, avendo a disposizione soltanto un euro al giorno (valuta locale) per mangiare, spostarsi e dormire. Latappa diandrà in onda giovedì 13 aprile alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La puntata sarà disponibile on demand e visibile anche su Sky Go. Le coppie ancora ...

