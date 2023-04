Pd, silenzi imbarazzanti e battaglie disastrose (Di mercoledì 12 aprile 2023) Quando il silenzio diventa un disastroso autogol. Due esempi targati Pd. Il primo, la consigliera che invocava la privacy per le borseggiatrici di Milano (le polemiche - e chissà perché - sono state furiose). Il secondo: il presunto stupro subito da una 16enne a una Festa dell'Unità (e a lungo taciuto). Poi, però, gli stessi dem si espongono eccome, quel silenzio lo bucano, per esempio per difendere gli ecoteppisti di Ultima Generazione, gli imbrattatori seriali di monumenti e patrimonio artistico. Benvenuti nel peculiare universo Pd. Vetrina: Andrea Tempestini presenta un argomento del giorno : qui larticolo Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Quando ilo diventa un disastroso autogol. Due esempi targati Pd. Il primo, la consigliera che invocava la privacy per le borseggiatrici di Milano (le polemiche - e chissà perché - sono state furiose). Il secondo: il presunto stupro subito da una 16enne a una Festa dell'Unità (e a lungo taciuto). Poi, però, gli stessi dem si espongono eccome, quelo lo bucano, per esempio per difendere gli ecoteppisti di Ultima Generazione, gli imbrattatori seriali di monumenti e patrimonio artistico. Benvenuti nel peculiare universo Pd. Vetrina: Andrea Tempestini presenta un argomento del giorno : qui larticolo

