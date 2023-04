Payback dispositivi medici | aziende Fifo e Pmi il 17 aprile in piazza

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) -Sanità Confcommercio e Pmi Sanità manifesteranno il 17a Roma, a partire dalle 10 indella Repubblica, per protestare contro le misure del Governo relative alsui. E' quanto si legge in una nota della Federazione italiana fornitori in sanità (), in cui si ricorda come "Sanità da mesi spinge per un dialogo con le forze politiche, allo scopo di risolvere una situazione ormai divenuta insostenibile per le. L'attuale normativa sulmette a rischio migliaia di micro, piccole e medie imprese del settore delle forniture ospedaliere". "La richiesta di confronto è stata spesso parzialmente inascoltata o disattesa dalle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Esposto alla Commissione sul payback. Sono a rischio 4.000 ditte di dispositivi medici: devono versare 5 miliardi p… - reportrai3 : A varare la legge sul payback sanitario che oggi rischia di mettere in ginocchio le aziende fornitrici di dispositi… - reportrai3 : Ospedali e sale operatorie potrebbero ritrovarsi senza dispositivi medici adeguati a causa del payback sanitario ch… - buitre97148061 : @GiorgiaMeloni Sà tra poco molti Silvio Silvie bimbi bimbe mamme papà, genitori1 genitori2 probabilmente con il mec… - buitre97148061 : @RaiPortaaPorta Si si parlate con la vegente!! Domandategli cosa prevede se si attuerà il 30 aprile il PAYBACK sui… -

L'attuale normativa sulmette a rischio migliaia di micro, piccole e medie imprese del settore delle forniture ospedaliere' ma la richiesta di confronto, sottolinea la Federazione in una nota,...6 aprile - Gentile direttore, il Governo con l'approvazione del Decreto bollette ha previsto alcune disposizioni relative almedici. In particolare, in linea con quanto già accaduto per ilfarmaceutico, ha stabilito per le società del settore che non hanno impugnato i provvedimenti amministrativi ...Prevede che, quando le Regioni sforano il tetto di spesa per imedici (camici, siringhe, mascherine e tutto il resto), non devono essere le uniche a pagare. La loro parte devono farla ...

Payback dispositivi medici. Fifo e Pmi scendono in piazza il 17 ... Quotidiano Sanità

Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - Fifo Sanità Confcommercio e Pmi Sanità manifesteranno il 17 aprile a Roma, a partire dalle 10 in Piazza della Repubblica, per protestare contro le misure del Governo ...Il Dl 34/2023 (decreto Bollette) ha fornito i chiarimenti in materia di payback sui dispositivi medici tanto attesi dalle imprese che operano in Italia in tale settore. Se fino alla pubblicazione di t ...