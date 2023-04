Pavia, dai registri dell’anagrafe scopre di avere un’altra figlia registrata a sua insaputa (Di mercoledì 12 aprile 2023) Per ben quattro anni è stata ritenuta madre a sua insaputa di una bambina nata nel 2011, a causa di un uso truffaldino dei suoi documenti d’identità, ma lo ha scoperto solo recandosi all’anagrafe per la compilazione di alcune pratiche. La storia, riportata dalla Provincia Pavese, ha visto protagonista una donna che nel 2015 si è rivolta allo sportello dell’anagrafe del Comune di Pavia, per alcuni documenti. Qui ha scoperto la finta maternità di cui era inconsapevole: dai registri dell’ufficio risultava infatti che la donna, oltre ai figli con il cognome del marito, avesse anche un’altra figlia, dal cognome sudamericano. Partono quindi le ricostruzioni per capire l’origine dell'”equivoco“: nel 2010 la donna era stata derubata dei suoi documenti e aveva denunciato il furto contro ignoti. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Per ben quattro anni è stata ritenuta madre a suadi una bambina nata nel 2011, a causa di un uso truffaldino dei suoi documenti d’identità, ma lo ha scoperto solo recandosi all’anagrafe per la compilazione di alcune pratiche. La storia, riportata dalla Provincia Pavese, ha visto protagonista una donna che nel 2015 si è rivolta allo sportellodel Comune di, per alcuni documenti. Qui ha scoperto la finta maternità di cui era inconsapevole: daidell’ufficio risultava infatti che la donna, oltre ai figli con il cognome del marito, avesse anche, dal cognome sudamericano. Partono quindi le ricostruzioni per capire l’origine dell'”equivoco“: nel 2010 la donna era stata derubata dei suoi documenti e aveva denunciato il furto contro ignoti. ...

