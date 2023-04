Pat Tillman | il campione di football morto in guerra

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il legame tra sport eè quasi inevitabile in America. A volte l'ansia di creare storie patriotiche si rivela un autogol. La vicenda del campione dei Cardinals che lasciò tutto per arruolarsi nell'esercito per morire per "fuoco amico" è una delle più dolorose del panorama degli sport a stelle e strisce