Pasqua e ponti, scattano i rincari della benzina. Prezzo della verde ai massimi da inizio agosto (Di mercoledì 12 aprile 2023) Puntualissimi ad ogni ponte, esodo estivo o festività arrivano gli aumenti ai distributori. È successo anche in questa Pasqua con il Prezzo della benzina cresciuto, nella settimana tra il 3 e il 9 aprile, dell’1%. La media nazionale della verde in modalità self si è attestata a 1,875 euro al litro. Si tratta, stando ai grafici del ministero dello Sviluppo economico, del Prezzo più alto registrato dal primo agosto del 2022 (data non casuale), quando i listini erano in media a 1,877 euro al litro. Sostanzialmente stabile invece il Prezzo del diesel che al self viaggiava nei giorni di riferimento a 1,767 euro a litro. I dati confermano in pieno i nostri allarmi circa il rincaro dei listini alla pompa in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Puntualissimi ad ogni ponte, esodo estivo o festività arrivano gli aumenti ai distributori. È successo anche in questacon ilcresciuto, nella settimana tra il 3 e il 9 aprile, dell’1%. La media nazionalein modalità self si è attestata a 1,875 euro al litro. Si tratta, stando ai grafici del ministero dello Sviluppo economico, delpiù alto registrato dal primodel 2022 (data non casuale), quando i listini erano in media a 1,877 euro al litro. Sostanzialmente stabile invece ildel diesel che al self viaggiava nei giorni di riferimento a 1,767 euro a litro. I dati confermano in pieno i nostri allarmi circa il rincaro dei listini alla pompa in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Telequattro : TRIESTE | TRIESTE ‘SOLD OUT’ AD APRILE: DOPO PASQUA ARRIVANO I PONTI DI FINE MESE - Heymondo_it : Pasqua è gia passata, ma il mese di aprile ha altri ponti che potresti sfruttare per fare un bel viaggio!?? Qui ti l… - Trend_Sett : ASTOI, per Pasqua e ponti di primavera si viaggia bene... #ASTOI - infoitinterno : Turismo: “Pasqua, partenza col botto; prospettive ok per i prossimi ponti” - velistipercaso : RT @italiaslowtour: Il numero primaverile di #Turistipercaso Slow Tour con suggerimenti utili per gite e viaggi di Pasqua e in vista dei po… -