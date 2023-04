Partorisce in un capannone dismesso e lascia la bimba in ospedale

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Non si è ancora spento il clamore sul piccolo Enea che c’è già un altro caso ad attirare l’attenzione dei media. Siamo sempre nel milanese, questa volta in zona Quarto Oggiaro: qui, una donna senza fissa dimora di 37 anni, intorno alle 10.30 di mercoledì 12 aprile ha partorito in un. Lapartorita in unCome riporta l’Ansa, subito dopo aver dato alla luce il bimbo – anzi la bambina, una femmina -, la neo mamma avrebbe chiamato il 118 per ricevere soccorsi. Trasportata in ambulanza all’Buzzi di Milano, la 37enne non ha voluto riconoscere la maternità della neonata, affidata alle cure dei medici e sottoposta agli accertamenti di routine. La donna avrebbe invece chiesto al personale dell’di poterre la piccola, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un altro caso di un bimbo appena dato alla luce e lasciato in ospedale in modo che possa essere adottato è avvenuto… - repubblica : Partorisce in un capannone, porta il neonato in ospedale e va via: 'Tenetelo voi'. Un nuovo 'caso Enea' a Milano - Avvenire_Nei : Milano. Partorisce in un capannone e lascia la neonata all'ospedale Buzzi - Nath67Lic : RT @mcc43_: Oggi una bimba lasciata al Buzzi da una donna senza fissa dimora, che non è in grado di occuparsene. Si riuscirà stavolta a non… - FratelliGesu : Partorisce in un capannone e lascia la neonata all'ospedale Buzzi -

La madre, italiana ci circa 40 anni, avrebbe partorito in unabbandonato in via Giovanni Barrella nella zona di Quarto Oggiaro. Dopo aver partorito, attorno alle 10, ha chiamato il 118. In ...bambina in un: la neonata lasciata al Buzzi di Milano Una neonata di circa tre chili e mezzo è stata lasciata questa mattina nell'ospedale pediatrico 'Buzzi' di Milano dopo che la ...La donna, un'italiana senza fissa dimora, ha partorito la figlia in une poi l'ha lasciata all'ospedale Buzzi di Milano. La piccola sta bene e pesa tre chili

Partorisce in un capannone, porta la neonata in ospedale e va via: "Tenetela voi". Un nuovo 'caso Enea' a Mil… La Repubblica

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...