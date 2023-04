Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alessia_2909 : RT @sonoila_: Dušan che allontana Paredes altrimenti sappiamo tutti cosa sarebbe potuto succedere - morganaesella : RT @sonoila_: Dušan che allontana Paredes altrimenti sappiamo tutti cosa sarebbe potuto succedere - _Introducing_me : RT @sonoila_: Dušan che allontana Paredes altrimenti sappiamo tutti cosa sarebbe potuto succedere - martyisnt96 : RT @sonoila_: Dušan che allontana Paredes altrimenti sappiamo tutti cosa sarebbe potuto succedere - sonoila_ : Dušan che allontana Paredes altrimenti sappiamo tutti cosa sarebbe potuto succedere -

Batte Calhanoglu, palla sulla barriera quindi in angolo e la difesa41' azione insistita ...uscita 38' Dumfries per Bellanova da una parte e dell'altra esce un acciaccato Chiesa per...A centrocampo ci sarà uno fra Barrenechea e, ma devo ancora decidere, oggi eravamo ancora ... La salvezza siÈ un anno difficile per noi, sotto tutti i punti di vista: faccio i ...La Juve resta in Italia per la caccia all'erede di Leandro, vale a dire per il regista tanto atteso. Il dado è tratto da tempo, visto che Allegri non fa più conto sull'argentino e appare scontato il suo rientro al Psg a fine stagione. Non perderti le ...

Paredes si allontana: la lite con Allegri DailyNews 24

Il centrocampista Alexis Mac Allister si starebbe allontanando sempre di più dalla Juventus: forte concorrenza dalla Premier League ...