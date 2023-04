Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli «si sono lasciati, pronto il comunicato». (Di mercoledì 12 aprile 2023) Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli «si sono lasciati» dopo 25 anni di matrimonio e la comunicazione della rottura tra i due «arriverà nel corso di una delle prossime puntate di Verissimo». A lanciare la notizia è stata Dagospia, il sito di Roberto D'Agostino, secondo cui la copia si appresterebbe ad ufficializzare la separazione. Ma ecco che arriva immediata la smentita di Bonolis e Bruganelli attravreso un lungo video pubblicato sulla pagina Instagram di lei, che mette a tacere definitivamente le voci di una presunta separazione. Il conduttore Paolo Bonolis e l'imprenditrice Sonia Bruganelli scelgono l'ironia per commentare le indiscrezioni. « Siamo in difficoltà», ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 12 aprile 2023)«si» dopo 25 anni di matrimonio e la comunicazione della rottura tra i due «arriverà nel corso di una delle prossime puntate di Verissimo». A lanciare la notizia è stata Dagospia, il sito di Roberto D'Agostino, secondo cui la copia si appresterebbe ad ufficializzare la separazione. Ma ecco che arriva immediata la smentita diattravreso un lungo video pubblicato sulla pagina Instagram di lei, che mette a tacere definitivamente le voci di una presunta separazione. Il conduttoree l'imprenditricescelgono l'ironia per commentare le indiscrezioni. « Siamo in difficoltà», ...

