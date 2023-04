'Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati': la replica della coppia è epica (Di mercoledì 12 aprile 2023) Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli 'si sono lasciati' dopo 25 anni di matrimonio e la comunicazione della rottura tra i due 'arriverà nel corso di una delle prossime puntate di Verissimo'. A lanciare la ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 aprile 2023)'si' dopo 25 anni di matrimonio e la comunicazionerottura tra i due 'arriverà nel corso di una delle prossime puntate di Verissimo'. A lanciare la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dagospia annuncia la fine della storia tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I due potrebbero comunicare ufficialme… - trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis replicano alla notizia lanciata di Dagospia - infoitcultura : Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sulle voci di una separazione, la reazione: “Siamo in difficoltà” - francescachiaru : RT @gicarestik2: PAOLO BONOLIS E SONIA BRUGANELLI CHE SMERDANO QUELLA PAGINA RIDICOLA DI BICCY SULLA LORO PRESUNTA SEPERAZIONE ?????? STO VOLA… - Farfall42501381 : RT @InesGiochi: Perché come asfaltano @SBruganelli e Paolo Bonolis, NESSUNO ?????? Quelle pagine che pur di avere mezza visualizzazione in pi… -