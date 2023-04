Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si mollano? Così la coppia prende in giro il gossip | «Vabbè | pensiamoci…» – Il video

(Di mercoledì 12 aprile 2023) «Che facciamo, ci separiamo?», si chiedementre a fianco alla mogliesi gode un bagno in piscina. «Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le sue notizie fondamentali del nostro quotidiano, oppure non ci separiamo e mandiamo il sito sul lastrico?», incalza il conduttore in unpubblicato sul profilo Instagram di. Il riferimento è alle voci che si inseguono da oggi, lanciate da Dagospia, circa un’imminente separazione della. Rottura che «con ogni probabilità» verrebbe resa nota a Verissimo nel fine settimana. Ora i coniugi scherzano e sembrano smentire il «giornale de fregnacce». «pensiamoci», fa eco ...

e la moglie Sonia Bruganelli scelgono l'ironia per commentare, in un post sul profilo Instagram di lei, le indiscrezioni sulla fine del loro matrimonio lanciate dal sito Dagospia, ...vostri ' , concludesillabando la parola senza pronunciarla. Il post I rumors della ... in particolare a seguito di un'intervista rilasciata da Sonia: 'Io eviviamo in case separate. Non ...e Sonia Bruganelli si sono lasciati': la replica della coppia è epica Diletta Leotta: 'Ci si può innamorare di qualcuno anche se non è ricco'. Ma i social si dividono (e la attaccano) ...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, le voci sul matrimonio finito e la loro ironia sui social: "Sono fregnacce" la Repubblica

Sembra essere giunto al capolinea l'amore tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Un post pubblicato da Sonia Bruganelli sul suo profilo Instagram ha mandato in confusione tutti: “Il tempo non aggiusta ...Così vestiti solo del costume, mentre facevano un bagno serale in piscina, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato che no, non si stanno lasciando. Da mesi le loro scelte di vita, ovvero ...