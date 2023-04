Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non si sono lasciati | la risposta epica su Instagram VIDEO

(Di mercoledì 12 aprile 2023)e la mogliesi? Niente di più falso. Ad annunciarlo era stato Dagospia che aveva dato per certa la separazione della coppia, rivelando addirittura che l’ufficializzazione sarebbe arrivata nel fine settimana, nel corso di una delle prossime puntate di Verissimo da Silvia Toffanin. Di seguito tutti i dettagli e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dagospia annuncia la fine della storia tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I due potrebbero comunicare ufficialme… - em_eraldsea : RT @trash_italiano: ?? Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis replicano alla notizia lanciata di Dagospia - LordKry81 : RT @trash_italiano: Dagospia annuncia la fine della storia tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I due potrebbero comunicare ufficialmente… - _just_nene_ : RT @trash_italiano: ?? Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis replicano alla notizia lanciata di Dagospia - SaCe86 : Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli «si sono lasciati, pronto il comunicato». Ma la coppia smentisce la separazione co… -

... 'Si sono lasciati' E' una vera e propria ' Dagonews ' quella lanciata da Roberto D'Agostino sul suo portale: sarebbe, infatti, arrivata al capolinea la storia trae Sonia Bruganelli. ...sonia bruganelli matrimonio 14 giugno 2002 Dagonews È arrivata al capolinea la storia trae Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è finito l'amore ma non la ...Il post 'È arrivata al capolinea la storia trae Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è finito l'amore ma non la stima e l'affetto', si legge in un flash pubblicato su ...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, «matrimonio finito dopo 21 anni» Corriere della Sera

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si separano, anzi no. La coppia ha risposto con ironia, ma anche con grande serietà, in un video pubblicato su Instagram. "Lo comunicheranno a Verissimo" diceva il ...Matrimonio al capolinea per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: i due si sono lasciati e lo annunceranno a Verissimo. Arriva la replica. Dopo 25 anni di unione, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono ...