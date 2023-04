Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli | matrimonio finito? La replica | “Fatevi i ca**i vostri”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dagospia annuncia la fine della storia tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I due potrebbero comunicare ufficialme… - trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis replicano alla notizia lanciata di Dagospia - LuciaFerraroEM : RT @trash_italiano: Dagospia annuncia la fine della storia tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I due potrebbero comunicare ufficialmente… - bivebs : RT @trash_italiano: Dagospia annuncia la fine della storia tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I due potrebbero comunicare ufficialmente… - BerAliona : RT @InesGiochi: Perché come asfaltano @SBruganelli e Paolo Bonolis, NESSUNO ?????? Quelle pagine che pur di avere mezza visualizzazione in pi… -

Dagospia ha lanciato poco fa lo scoop sulla coppiae Sonia Bruganelli annunciando la fine della loro relazione dopo 25 anni. Sul profilo Instagram della Bruganelli è apparso quindi prontamente un video in cui l'opinionista del Gf Vip e ...Trae Sonia Bruganelli è rottura Il conduttore e l'imprenditrice scelgono l'ironia per commentare, in un post sul profilo Instagram di lei, le indiscrezioni sulla fine del loro matrimonio ...Solo poche ore fa, il portale di Roberto D'Agostino, Dagospia , aveva lanciato la bomba: Sonia Bruganelli esi sono lasciati . Le voci di una presunta crisi tra l'opinionista del GF Vip e il noto conduttore circolavano da tempo, ma adesso il gossip arriva direttamente dal re della cronaca rosa,...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, le voci sul matrimonio finito e la loro ironia sui social: "Sono fregnacce" la Repubblica

Avevano perfino resistito alla travolgente ex velina Laura Freddi, che per anni è stata l’amante di Bonolis. E, invece, dopo 25 anni di vita a due, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati.Sembra ufficiale la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è arrivata al capolinea. A rivelare la notizia è il sito «Dagospia» lanciandola on line stasera 12 aprile 2023. Dopo 21 anni insieme e ...