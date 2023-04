Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli | le voci sulla rottura e la loro replica via social

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dagospia annuncia la fine della storia tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I due potrebbero comunicare ufficialme… - trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis replicano alla notizia lanciata di Dagospia - pacifisting666 : RT @trash_italiano: Dagospia annuncia la fine della storia tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I due potrebbero comunicare ufficialmente… - ferroni_franca : RT @gicarestik2: PAOLO BONOLIS E SONIA BRUGANELLI CHE SMERDANO QUELLA PAGINA RIDICOLA DI BICCY SULLA LORO PRESUNTA SEPERAZIONE ?????? STO VOLA… - Saimon194 : RT @MauryKostanzo: Queen @SBruganelli e Paolo Bonolis smentiscono - ancora una volta - i giornalisti ossessionati che, non avendo una vita,… -

La sua risposta spiazzante a un commento sui social 'e Sonia Bruganelli si sono lasciati': la replica della coppia è epica Il pentimento Ora che il rapporto con Daniele Dal Moro si sta ...vostri ' , concludesillabando la parola senza pronunciarla. Il post I rumors della ... in particolare a seguito di un'intervista rilasciata da Sonia: 'Io eviviamo in case separate. Non ...Come stanno davvero le cose La coppia ha chiarito la ...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, le voci sul matrimonio finito e la loro ironia sui social: "Sono fregnacce" la Repubblica

Ci troviamo bene». Daniele Dal Moro: «Sei un cog***ne». La sua risposta spiazzante a un commento sui social «Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati»: la replica della coppia è epica Ora che ...Sembra essere giunto al capolinea l'amore tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Un post pubblicato da Sonia Bruganelli sul suo profilo Instagram ha mandato in confusione tutti: “Il tempo non aggiusta ...