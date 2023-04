Paolo Bonolis e Bruganelli si sono lasciati | Sonia rompe il silenzio

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo 25 anni insieme e tre figlisi. La loro storia è arrivata al capolinea, ma non la stima e l'affetto. Di recente, infatti, la coppia ha trascorso le feste pasquali insieme al mare. Al momento l'annuncio è stato dato da Dagospia. Secondo il portale di Roberto D'Agostino, la coppia si appresterebbe a confermare l'addio in una delle prossime puntate di Verissimo di Silvia Toffanin. Nessun annuncio, ad oggi, da parte dianche se pochi minuti fa un post pubblicato dasu Instagram rafforza l'ipotesi dell'addio. "Il tempo non aggiusta le cose, te le fa capire. A sistemarle devi pensarci tu", ha scritto l'opinionista del Grande Fratello Vip. ...